Список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился - Матвиенко

Список кандидатов на пост главы Счетной палаты России сузился, но окончательной тройки пока нет, консультации продолжаются, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Именно СФ утверждает "шорт-лист" из трех претендентов на пост, затем президент выбирает одного из них.

В последние недели СМИ сообщают о разных "основных кандидатах". Сегодня "Ведомости" назвали таковым министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Ранее РБК называл "основным кандидатом" замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Есть также пять-шесть других политиков и чиновников, чьи имена звучат в этой связи: вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава комитета ГД по бюджету Андрей Макаров, глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и др.

Пост главного аудитора страны освободился в конце 2022 года, когда Алексей Кудрин заявил о желании покинуть госслужбу. Он перешел на работу в "Яндекс", его официальная должность до сих пор остается секретом.