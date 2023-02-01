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Фото: Минобрнауки России

Пермский госуниверситет возглавил новый ректор

Исполняющим обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) назначен Игорь Германов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобра России.

Игорь Германов в 1996 году окончил Пермский государственный университет. Имеет ученую степень кандидата социологических наук и ученое звание доцента. Автор 52 научных публикаций.

Много лет проработал в родном вузе, прошел путь от ассистента кафедры до руководителя. Занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе и возглавлял управление кадровой политики университета.

Игорь Германов(2023)|Фото: Минобрнауки России

В пресс-службе правительства Прикамья сообщили, что губернатор Дмитрий Махонин провел встречу с новым ректором и призвал принимать активное участие в строительстве Межвузовского кампуса.

"Сегодня заместитель главы Минобрнауки РФ, статс-секретарь министра Петр Кучеренко представил губернатору Дмитрию Махонину врио ректора ПГНИУ Игоря Германова. Он приступил к исполнению обязанностей с 1 февраля. Дмитрий Махонин обратил внимание нового руководителя вуза на необходимость сосредоточиться на программах развития образовательного учреждения. Губернатор призвал принимать активное участие в разработке концепции Межвузовского кампуса в Камской долине. Важным направлением деятельности должно оставаться развитие Центра компетенций НТИ "Фотоника". Также необходимо продолжать взаимодействие с предприятиями региона, с Пермским научно-образовательным центром мирового уровня "Рациональное недропользование", акцентировал глава региона", - говорится в сообщении.

Отметим, что 30 января прежний руководитель вуза Дмитрий Красильников был экстренно госпитализирован прямо с рабочего места. Сообщалось, что он покинет должность по состоянию здоровья.

Теги: Дмитрий Красильников, госпитализация, ПГНИУ, ректор, Игорь Германов



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