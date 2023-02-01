Депутат Иванов предложил закрепить понятие "сбежавший из страны" на законодательном уровне

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил на законодательном уровне закрепить понятие "сбежавший из страны по идеологическим причинам". Как отмечает парламентарий, прежде чем пытаться вернуть в Россию сбежавших от СВО земляков и размышлять о действиях в отношении них и беженцев из других стран, необходимо понять, кого можно отнести к этому понятию.

"Надо закрепить в законодательстве само понятие "сбежавший из страны по идеологическим причинам" и разработать четкие критерии отнесения к этой категории. При этом отделить тех, кто сбежал в недружественные страны, а кто – к нашим международным партнерам. Это важно!" - написал депутат в своих соцсетях.

Он также раскритиковал идею депутата Дмитрия Гусева, который предложил раздавать гектары земли сбежавшим от СВО соотечественникам.

"Само по себе направление мысли верное. Возвращать людей надо. Но есть одно "но". Прежде чем придумывать, что предложить "сбежавшим от СВО", надо четко понять, кому конкретно мы будем это предлагать. Вот сейчас, например, если землю раздавать, то кому? Сколько надо отсутствовать на территории России, чтобы получить это право? Важна ли причина отсутствия? Важна ли страна? Лично я сбежавшим во вражескую Прибалтику не давал бы ничего", - отметил Иванов.