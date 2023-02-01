Депутат Иванов предложил закрепить понятие "сбежавший из страны" на законодательном уровне

01 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Иванов предложил закрепить понятие "сбежавший из страны" на законодательном уровне

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил на законодательном уровне закрепить понятие "сбежавший из страны по идеологическим причинам". Как отмечает парламентарий, прежде чем пытаться вернуть в Россию сбежавших от СВО земляков и размышлять о действиях в отношении них и беженцев из других стран, необходимо понять, кого можно отнести к этому понятию.

"Надо закрепить в законодательстве само понятие "сбежавший из страны по идеологическим причинам" и разработать четкие критерии отнесения к этой категории. При этом отделить тех, кто сбежал в недружественные страны, а кто – к нашим международным партнерам. Это важно!" - написал депутат в своих соцсетях.

Он также раскритиковал идею депутата Дмитрия Гусева, который предложил раздавать гектары земли сбежавшим от СВО соотечественникам.

"Само по себе направление мысли верное. Возвращать людей надо. Но есть одно "но". Прежде чем придумывать, что предложить "сбежавшим от СВО", надо четко понять, кому конкретно мы будем это предлагать. Вот сейчас, например, если землю раздавать, то кому? Сколько надо отсутствовать на территории России, чтобы получить это право? Важна ли причина отсутствия? Важна ли страна? Лично я сбежавшим во вражескую Прибалтику не давал бы ничего", - отметил Иванов.

Теги: Иванов, депутат, сбежавший из страны, законодательство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети