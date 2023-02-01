Судья около десяти раз прерывал последнее слово Фургала

Судья около 10 раз прерывал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во время его выступления с последним словом перед присяжными.

По словам судьи, в речи подсудимого содержались доказательства, которые не были исследованы во время процесса, передает РИА Новости. В какой-то момент в заседании был объявлен десятиминутный перерыв, чтобы "Фургал успокоился".

Вскоре после паузы бывший губернатор получил замечание за то, что назвал слова судьи "сказками". Фургал также заявил, что его предупреждали о перспективе "сесть" при вступлении в должность губернатора, если он не будет совершать определенные действия.

Экс-губернатор считает, что реальных преступников следствие так и не установило. Свое выступление он закончил словами о том, что дело "даже не шито белыми нитками или гнилыми нитками, это просто набор бумаги".

Представители прокуратуры выступили в Мособлсуде 23 января. На заседании представитель гособвинения попросил присяжных заседателей признать Фургала виновным в совершении преступлений.

Политика обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.