01 Февраля 2023
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Экономика Иркутская область
Фото: Накануне.ru

В Иркутской области бизнес привлекут к восстановлению леса

В Иркутской области с 2023 г. восстановление леса по проекту "Сохранение лесов" будут выполняться как по госзаданию силами автономных учреждений, так и на контрактной основе. К работам по контрактам привлекут малый бизнес.

"Стратегической целью правительства региона является создание сети лесосервисных компаний. Основой этой сети должен стать как раз локальный малый бизнес, для которого участие в этой работе даст дополнительные шансы для развития", – цитирует портал администрации Иркутской области зампреда регионального правительства Владимира Читоркина.

В рамках проводимой работы региональным министерством лесного комплекса на сайтах электронных торговых площадок "РТС-Тендер" и "Сбер А" размещены пять аукционов для определения подрядчиков, которые проведут лесовосстановительные мероприятия на общей площади 2,7 тыс. га на контрактной основе. Всего на это из федерального бюджета выделят 35,3 млн руб.

"Приглашаем всех заинтересованных представителей малого бизнеса к участию в торгах и совместной работе. Со своей стороны готовы оказать подрядчикам необходимую поддержку для исполнения всего объема намеченных работ в установленные сроки", - сказал Читоркин.

Теги: Иркутская область, малый бизнес, восстановление, лес



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