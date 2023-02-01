01 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Уралец купил для фронта бронированную машину и просит отправить ее в зону СВО

Житель уральского города Талица вместе с сыном купил для фронта бронированную машину. Такую историю рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил сегодня парламентарий в своем Telegram-канале, с данным предложением уралец подошел к нему на встрече с родственниками мобилизованных.

"Обратился мужчина. Вместе с сыном они купили для фронта бронированную машину. Просил содействия в доставке на территорию СВО. Сделаем. Предварительно глава Талицы Александр Толкачев поможет с техосмотром", - отметил Иванов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее политик высказывал идею, что украинским солдатам могут предложить продавать танки "Абрамс" российским военным.

Теги: машина, Талица, фронт, СВО



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