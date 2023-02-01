Журналистка Баязитова не получила в СИЗО ни одного ответа на свои 22 жалобы

Мосгорсуд отклонил апелляцию журналистки Александры Баязитовой, пытавшейся оспорить очередное продление ее пребывания в СИЗО по делу о вымогательстве. При этом расследование почти не двигается. Баязитова рассказала своим коллегам, что с октября написала 22 жалобы, но не получила за четыре месяца ни одного ответа, передает Telegram-канал Baza.

Баязитову, а также двух админов Telegram-каналов – Инну Чурилову и Ольгу Архарову – задержали в августе 2022 года. Их подозревают в вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова. Чурилова и Архарова свою вину признали и начали сотрудничать со следствием, Баязитова считает себя невиновной.