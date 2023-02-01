01 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дети участников СВО смогут воспользоваться льготами при оформления отдыха в детских лагерях

Дети участников СВО, а также приехавшие из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут воспользоваться льготами при оформлении путевки в детский оздоровительный лагерь. Об этом в ходе брифинга рассказала замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

"Первая льгота - это первоочередное право на предоставление путевки в лагерь любого вида и вторая - мы постараемся всех детей участников СВО и приехавших из ЛДНР, Херсонской, Запорожской областей, отправить на оздоровление в рамках проекта по здоровью. Работа будет с ними выстроена индивидуально через образовательные организации, где детки учатся, потому что мы всех их знаем и ведем учет этой категории детей. Поэтому мы дойдем до каждого со своими предложениями", - рассказала Сибирцева.

Она также отметила, что все остальные льготные категории, предусмотренные ФЗ, сохраняются. Бесплатно отдыхают дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей. Льготы по оплате путевок будут предоставлены многодетным семьям, семьям с безработными родителями, детям, получающими пенсию по потере кормильца, и детям работников организаций, совокупный доход которых ниже промежуточного минимума, установленного в Свердловской области.

Напомним, что подача заявлений в оздоровительные лагеря открывается 15 февраля.

Теги: СВО, дети, детский лагерь, отдых



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