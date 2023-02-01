01 Февраля 2023
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Политика За рубежом
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Турция не поддерживает заявку Швеции на вступление в НАТО - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО.

"Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии", - заявил турецкий лидер.

В понедельник Эрдоган допустил, что его страна может отдельно от Швеции рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО.

По словам главы государства, при необходимости Турция может "послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок", как Швеция с инцидентами с сожжением Корана. "Швеция будет шокирована, когда это произойдет", - заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган говорил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана. Позже глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена. По его словам, власти республики могут продолжить процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции.

Теги: реджеп тайип эрдоган, швеция, нато



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