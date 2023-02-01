В Челябинской области оценят эффективность региональных налоговых льгот и преференций

Контрольно-счетная палата Челябинской области оценит эффективность предоставления налоговых льгот и преференций и их воздействие на развитие экономики региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В регионе порядка 80 налоговых льгот и преференций для стимулирования отдельных отраслей экономики.

В рамках проверки КСП проведет анализ фактических объемов недополученных доходов бюджета, обусловленных предоставлением налоговых льгот и их отклонение от плановых значений, а также наличия целевых индикаторов, позволяющих оценить эффективность применения налоговых льгот.