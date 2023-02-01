Прокуратура внесла представление подчиненным Махонина за некачественную уборку центра Перми

Прокуратура Ленинского района Перми внесла представление краевому государственному учреждению "Управление автомобильных дорог и транспорта" за ненадлежащую расчистку проезжей части, парковочных карманов и тротуаров от снега и льда на территории Ленинского района Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

"Работы не всегда проводились своевременно и качественно, в связи с чем не обеспечивалось беспрепятственное движение транспортных средств и безопасное передвижение пешеходов. По итогам проверки прокурором руководителю указанного учреждения внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, устранение фактических нарушений контролируется прокуратурой", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года губернатор Дмитрий Махонин забрал полномочия по содержанию дорог и тротуаров в центре Перми на краевой уровень. Заниматься этим стало краевое "Управление автомобильных дорог и транспорта". Причем на эти цели было выделено 1,4 млрд руб. Если бы полномочия остались за городом - стоимость уборки снега составила бы всего 400 млн руб.

При этом, несмотря на удорожание услуги, ее качество не раз вызывало нарекания как у граждан в соцсетях, так и у депутатов заксобрания. Депутат Илья Лисняк сообщил, что более чем за более чем за месяц работы ДЭС укомплектовал штат всего лишь на 18%, содержать центр города попросту некому.

"Парковочные карманы на центральных улицах не убираются, снежные завалы с них вовремя не вывозятся. Людям приходится оставлять машину за несколько кварталов на платных частных стоянках и добираться пешком до больницы, потому что найти почищенное парковочное место невозможно. Неудивительно, что и уборка тротуаров при такой штатной численности сопровождается федеральными скандалами. В мой адрес поступают жалобы от сотрудников ДЭС, которые сетуют на плохие условия работы. Сообщают о нехватке раздевалок, о тесноте – и это при 18% заполненности штата. А что будет при 50%? При 100%?" - написал парламентарий на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, неясно, зачем было наобум забирать полномочия, не озаботившись готовностью своих же краевых служб достойно содержать центр столицы региона, как непонятно и то, на что уходит в 3,5 раза больше денег.