Детские лагеря в Екатеринбурге запускают весенние и осенние смены

В этом году школьники Екатеринбурга смогут отдохнуть в детском лагере не только летом, но и весной и осенью. Помимо развлечений, детям дадут возможность подтянуть свои знания. Об этом в ходе брифинга рассказала замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

"Анонсируются осенне-весенние каникулы. У нас в 75 школах пройдут семидневные смены в рамках предстоящих весенних каникул, и предстоящие в октябре-ноябре 2023 года осенние каникулы - в 32 школах", - отметила Сибирцева.

Она также рассказала, что в этом году для удобства родителей появился новый электронный сервис оплаты путевки в загородный оздоровительный лагерь. Он размещен на официальном портале в разделе "Жители". Об этом также будет рассказано в памятке для родителей, которые будут раздавать в школах и детских садах.

"Сегодня без всякой комиссии любые квитанции, которые родители получают, они могут оплатить с помощью этого сервиса. Я думаю, что это очень удобно. На сайте департамента также размещена эта информация", - отметила замглавы города.

