Состояние богатейших россиян выросло на $16 миллиардов с начала года, - Bloomberg

Состояние самых богатых россиян за первый месяц 2023 года выросло на 16,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $2,5 млрд, его состояние увеличилось до $17,9 млрд. Далее следует основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на $1,54 млрд, до $20,2 млрд. Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин с начала года увеличил состояние на $1,32 млрд, до $29,9 млрд.

Потанин остается и самым состоятельным из россиян в рейтинге. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонида Михельсона, чье состояние выросло на $1,12 млрд, до $25,8 млрд. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года заработал $754 млн (состояние оценивается в $20,6 млрд).

Ранее Bloomberg подсчитало потери крупнейших капиталов мира в 2022 году. Российские олигархи, по подсчетам агентства, потеряли более $93 млрд, в том числе 46,6 млрд - в один день.