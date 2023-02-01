Прием заявок в детские лагеря Екатеринбурга стартует в середине февраля

Подать заявку в детские оздоровительные лагеря Екатеринбурга и Свердловской области жители города могут уже в середине февраля. Об этом в ходе брифинга рассказала замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. По ее словам, для каждой категории лагеря будут предусмотрены свои сроки подачи заявок. Более того, в этом году самих площадок станет больше - к школам присоединились и детские сады.

Подавать заявления на все смены можно с 15 февраля по 15 марта, в лагеря с дневным приемом, которые будут открыты на базе школ и детских садов - с 5 по 19 марта, а в санатории - с 15 по 29 апреля. Такой разброс сделан как для удобства родителей, которые смогут определиться с местом отдыха для ребенка, так и для специалистов, которые оформляют заявления. В случае, если места останутся, после 24 марта прием заявлений будет возобновлен. Подача осуществляется как и раньше: через портал Госуслуг, в МФЦ и в образовательных учреждения, если речь идет о лагере дневного пребывания.

В этом году новшеством для города станет присоединение к оздоровительной кампании восьми детских садов, на базе которых будут работать группы для детей с ОВЗ. Всего в смене предусмотрен 21 день. Еще одни приятным изменением станет вручение памятки об оздоровительной кампании каждому родителю лично в школах и группах детского сада.

Всего в городе будет работать 159 лагерей с дневным пребыванием, 147 из которых - школы, четыре - учреждения дополнительного образования и восемь - детских садов. Планируется, что в них отдохнет порядка 31 тыс. детей. Количество загородных лагерей в этом году не изменилось - их остается 18. Предполагается, что свое лето там проведет более 25 тыс. детей. Оздоровиться в санаториях планирует 5тыс. детей и еще 1,5 тыс. поедут на побережье Черного моря в рамках проекта по здоровью.

Сибирцева также добавила, что в этом году тематика лагерей будет отражать тему 300-летия Екатеринбурга, а также "Года педагога и наставника". Подробности пока не раскрываются.