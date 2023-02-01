01 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Волгоградцы не хотят жить в Сталинграде - ВЦИОМ

67% жителей Волгограда скорее не поддерживают инициативу по переименованию их города в Сталинград. Тема с переименованием постоянно поднимается в преддверии 80-летия Сталинградской битвы.
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Волгоградцы, выступающие против переименования, приводят следующие аргументы: переименование приведет к большим финансовым затратам (21% от всех опрошенных), не имеет смысла (12%) либо вредно, так как "не нужно жить прошлым" (11%).

Впрочем, 26% горожан идею поддерживают. Их аргументы: "это наша история" (14%) и "память о подвиге народа в Великой Отечественной войне" (12%).

Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Теги: сталинград, волгоград, переименование



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