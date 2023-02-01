Футболист Кокорин полагает, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме"

Российский футболист, нападающий кипрского клуба "Арис" Александр Кокорин высказал мнение, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

По словам Кокорина, он не дал бы 70 млн руб., "чтобы изменить все, что было", так как считает, что был "прав во всем". Футболист также отметил, что не жалеет об уголовном наказании.

"Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать", - сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу "Суперлига", слова приводит НСН, добавив, что провести несколько месяцев в СИЗО – некий "лайфхак" для "ребят, которые поплыли".

Напомним, в октябре 2018 г. компания, в составе которой был и Кокорин, подралась с водителем сотрудницы "Первого канала" Виталием Соловчуком. В ходе драки был поврежден "Мерседес" телеведущей, возмещения ущерба она так и не дождалась, и подала в суд. После этого инцидента молодые люди избили чиновника Минпромторга России Дениса Пака в "Кофемании". Александра Кокорина приговорили к полутора годам колонии общего режима. Младший брат футболиста, Кирилл Кокорин также получил реальный срок. 6 сентября 2019 г. Александр и Кирилл Кокорины были освобождены судом условно-досрочно.