"Так жалко ее, жесть": тагильские полицейские задержали мошенника, обманывавшего пенсионерок

Сотрудники уголовного розыска полиции Нижнего Тагила задержали очередного любителя денег пожилых людей. Теперь он "отдыхает" в СИЗО.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на этот раз в мошенничестве подозревается безработный 19-летний житель Екатеринбурга. По предварительным данным, на его счету как минимум три факта обмана пожилых женщин, у которых было похищено порядка миллиона рублей. При задержании оперуполномоченные обнаружили и изъяли у молодого человека часть украденных средств, остальную сумму он успел перевести организаторам криминальной схемы.

Как и многие его "коллеги", ранее задержанные силовиками, парень рассказал, что в одном из мессенджеров состоял в группе, в которой предлагается нелегальная работа курьером с высоким доходом. Начав переписку с неизвестным и ознакомившись с условиями труда, уралец дал свое согласие. Он тут же получил задание: выехать из Екатеринбурга в Нижний Тагил и быть готовым к посещению пенсионеров.

"О своем прибытии в пункт назначения парень тут же проинформировал куратора, которого он, безусловно, не знал и никогда не узнает; который, словно крот, спрятался где-то за кордоном. Жертвами мошенника в итоге стали жительницы преклонного возраста, проживающие в домах на тракте Липовый, 26, улице Красноармейской, 77 и 143. Одной из потерпевших была 90-летняя бабушка, едва передвигавшаяся по квартире с помощью ходунков. Ее сын якобы совершил жуткую аварию, а незваный гость, когда прибыл в жилище, назвался "водителем прокуратуры".

Когда женщина с трудом направилась за деньгами, у парня внутри даже что-то екнуло, о чем он написал "работодателю": "Она инвалид, так жалко ее, жесть". А в ответ жулику пришло письмо: "Ну, они все такие, "помоги ей". Тот и "помог", забрав 100 тысяч для "следователя". В другие дома молодой аферист приходил под видом "медработника" или "работника правоохранительных органов", - сообщил полковник Горелых.

Но, благодаря грамотным действиям сотрудников полиции Нижнего Тагила, подозреваемый был задержан. В отношении него следственным подразделением территориального ОВД возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Так называемому "курьеру" грозит до 10 лет лишения свободы.

"В сети аферистов могла попасть еще одна пенсионерка, которой злоумышленники сообщили по телефону, что ее соседка попала в беду и ей срочно нужна крупная сумма денег. Но бабушка в последнюю минуту, прежде чем отдать накопленные сбережения мошенникам, сообразила позвонить соседке, чтобы проверить действительно, ли она нуждается в помощи. Тут и стало все на свои места, а "доброжелатель" вынужден был покинуть чужой дом несолоно хлебавши. Вскоре его взяли. До судебного заседания теперь он будет "отдыхать" в СИЗО", - заключил Валерий Горелых.