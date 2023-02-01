В Кремле одобрили идею вознаграждений за уничтоженные западные танки

В Кремле прокомментировали идею о вознаграждении за уничтожение танков Leopard и Abrams на Украине.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такие инициативы – "свидетельство единения и желания всех помогать".

По словам Пескова, западные танки и так будут жечь, а благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов станет еще больше, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее российская компания "ФОРЭС" объявила награду в 5 млн рублей за первый уничтоженный Abrams и 15 млн рублей за первый сбитый натовский самолет F-15 или F-16.

Кроме того, сообщалось, что губернатор Забайкалья назначил выплаты для местных мобилизованных и контрактников за танки, поставленные ВСУ странами НАТО.