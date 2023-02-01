01 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве втрое вырастет количество проектов комплексного развития территорий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице втрое вырастет количество проектов комплексного развития территорий (КРТ). По мнению мэра, это и сбалансирует экономику, и даст стимул дополнительному развитию районов.
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Детали Собянин привел в своем Telegram-канале. Более 150 проектов КРТ общей площадью 2 тыс. га уже находятся на разных стадиях реализации. Их градостроительный потенциал внушителен - 35 млн кв. м недвижимости, из них 8 млн – промышленная застройка, 17 млн – общественно-деловая застройка, 10 млн – жилая застройка.

"Благодаря этим проектам в городе появится не менее 45 спортивных объектов, 78 школ и детских садов, 13 медицинских учреждений. Будет озеленено около 320 га земли. Скоро вовлечём в программу дополнительные участки общей площадью около 1,7 тыс. га. И количество проектов КРТ увеличится более, чем в три раза – до 470", - написал Собянин.

На торги выставлены права на комплексное развитие бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Речь идет об участках по адресам Кусковская улица, вл. 12, Дегунино – Лихоборы, Алтуфьевское шоссе, Владыкино.

Теги: Сергей Собянин, мэр Москвы, КРТ



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