В Челябинске задержанного за взятку замдиректора вуза отправили под домашний арест

Суд В Челябинске отправил под домашний арест заместителя директора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, обвиняемого в получении взяток от студентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Под домашним арестом он пробудет до 30 марта. Защита просила разрешить прогулки, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в 37,5 тыс. рублей от студента за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.