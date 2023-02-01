01 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Тюменские власти ввели ряд запретов, касающихся содержания и выгула домашних животных

Тюменские власти ввели ряд запретов, касающихся содержания и выгула домашних животных, сообщает "РБК Тюмень" со ссылкой на постановление правительства.

"Утвердить дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу. Запрещается выгул крупных пород собак (от 40 и более см в холке) лицами младше 14 лет", – указано в документе.

Одному человеку запрещено выгуливать одновременно двух крупных собак, а также людям в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. До места выгула собака должна следовать в наморднике и на поводке.

Кроме того, не допускается загрязнение продуктами жизнедеятельности домашнего животного жилого помещения и помещений, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме.

Ряд запретов касается животных, которые содержатся на территории частных домов. Так, собаки, содержащиеся во дворе частного дома могут находиться на привязи и вне вольера, только если приняты меры, не допускающие их самостоятельного выхода за территорию участка.

Теги: собаки, выгул, запреты



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