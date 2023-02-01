01 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

УрФУ планирует открыть филиал на севере Казахстана

Уральский федеральный университет рассматривает открытие представительства на севере Казахстана. В перспективе это будет филиал для обучения будущих специалистов по инженерно-научным направлениям.

"Планируется, что обучение по инженерно-научным направлениям, востребованным в республике, будет проходить под заказ одного из крупнейших российских предприятий — партнера УрФУ в проекте Уральской передовой инженерной школы (УПИШ)", - сообщает пресс-служба вуза.

О своих намерениях ректор университета Виктор Кокшаров уже рассказал послу России в Казахстане Алексею Бородавкину накануне во время встречи в Астане.

Теги: УрФУ, Казахстан, филиал



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