УрФУ планирует открыть филиал на севере Казахстана

Уральский федеральный университет рассматривает открытие представительства на севере Казахстана. В перспективе это будет филиал для обучения будущих специалистов по инженерно-научным направлениям.

"Планируется, что обучение по инженерно-научным направлениям, востребованным в республике, будет проходить под заказ одного из крупнейших российских предприятий — партнера УрФУ в проекте Уральской передовой инженерной школы (УПИШ)", - сообщает пресс-служба вуза.

О своих намерениях ректор университета Виктор Кокшаров уже рассказал послу России в Казахстане Алексею Бородавкину накануне во время встречи в Астане.