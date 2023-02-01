Вице-премьер правительства Чувашии навестил бойцов СВО, находящихся на реабилитации в республиканском клиническом госпитале

Заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики - министр здравоохранения Владимир Степанов совместно с председателем союза женщин Чувашии Натальей Николаевой и депутатом Госдумы России Аллой Салаевой побывали в республиканском клиническом госпитале в Чебоксарах. Там сейчас восстанавливаются бойцы-участники СВО.

«Сегодня мы навестили участников СВО, которые восстанавливаются в условиях стационара. В нашем госпитале проходят лечение ребята из разных регионов. Мы рады, что можем оказать необходимую помощь нашим героям, ведь они защищают родину и делают одно общее дело. Несмотря на то, что они находились на передовой, у них не сломлен боевой дух и они всегда готовы к выполнению новых поставленных задач. Ребята восстанавливают здесь не только физическое здоровье, но и душевное равновесие. В этом им помогает целый штат медицинских специалистов», - подчеркнул Владимир Степанов.

Как сообщили в минздраве Чувашии, все участники СВО, нуждающиеся в реабилитации, направляются лечащим врачом по месту жительства на первичную консультацию в Республиканский клинический госпиталь. После решается вопрос о прохождении реабилитации либо в амбулаторных, либо в стационарных условиях.

Председатель союза женщин Наталья Николаева от лица лидеров женского движения региона она передала бойцам детские письма с рисунками, сладкие подарки и витаминные наборы.