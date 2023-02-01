Жительницу Клина осудили за ложное сообщение о готовящемся "теракте" на военном аэродроме

Жительница Клина, сообщившая о готовящемся "теракте" на военном аэродроме, получила один год ограничения свободы.

В марте прошлого год женщина позвонила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Клина и заявила "о готовящемся взрыве на военном аэродроме".

Следователи выяснили, что звонила некая Л.А. Прудникова из города Клин, а руководствовалась она "хулиганскими побуждениями".

В ходе следствия женщина полностью признала вину и раскаялась в своем поступке, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчину, заявившего о ложной угрозе в местном аэропорту, ждет принудительное лечение.