01 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На ремонт проспекта Ленина в Челябинске выделили почти 470 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика для капитального ремонта проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Начальная цена контракта составляет 468,8 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Подрядчик должен завершить капремонт дороги до 20 октября 2024 года. Длина ремонтируемого участка составляет 1,4 км. Также подрядчик должен обустроить дождевую канализацию и наружное освещение.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 8 февраля, а 10 февраля определят победителя.

Теги: ремонт, аукцион,



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