ФК "Урал" пустит часть болельщиков бесплатно на кубковую игру с "Ростовом"

01 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" пустит часть болельщиков бесплатно на кубковую игру с "Ростовом"

Футбольный клуб "Урал" объявил, что некоторые болельщики смогут бесплатно попасть на первую официальную игру этого года, которая пройдет в Екатеринбурге.
Читайте также:

Напомним, 27 февраля уральцы проведут ответный матч 1/4 финала плей-офф Кубка России. На "Екатеринбург-Арене" команда Виктора Гончаренко примет "Ростов" Валерия Карпина. Встреча начнется в 19:00 по местному времени.

В 2023 году это будет первый домашний матч "Урала". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, владельцы абонементов сезона-2022/23 смогут посетить игру 27 февраля бесплатно. Перед походом на стадион следует убедиться в наличии абонемента в электронном или пластиковом вариантах. Если его по каким-то причинам нет, нужно обратиться в офис клуба.

Кроме этого, бесплатно на матч обещают пустить всех студентов из Екатеринбурга и Свердловской области. Подробности в клубе собираются раскрыть чуть позже. Также без билета на игру попадут ученики детских школ ФК "Урал".

Всем остальным болельщикам нужно будет покупать билеты, продажа которых стартовала сегодня. В клубе напомнили, что для посещения кубкового матча "Урал" – "Ростов" цифровая Карта болельщика (Fan ID) не нужна.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас уральцы проводят сборы в ОАЭ, где сыграют ряд товарищеских матчей.

Теги: Урал, Ростов, болельщики, стадион



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети