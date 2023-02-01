ФК "Урал" пустит часть болельщиков бесплатно на кубковую игру с "Ростовом"

Футбольный клуб "Урал" объявил, что некоторые болельщики смогут бесплатно попасть на первую официальную игру этого года, которая пройдет в Екатеринбурге.

Напомним, 27 февраля уральцы проведут ответный матч 1/4 финала плей-офф Кубка России. На "Екатеринбург-Арене" команда Виктора Гончаренко примет "Ростов" Валерия Карпина. Встреча начнется в 19:00 по местному времени.

В 2023 году это будет первый домашний матч "Урала". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, владельцы абонементов сезона-2022/23 смогут посетить игру 27 февраля бесплатно. Перед походом на стадион следует убедиться в наличии абонемента в электронном или пластиковом вариантах. Если его по каким-то причинам нет, нужно обратиться в офис клуба.

Кроме этого, бесплатно на матч обещают пустить всех студентов из Екатеринбурга и Свердловской области. Подробности в клубе собираются раскрыть чуть позже. Также без билета на игру попадут ученики детских школ ФК "Урал".

Всем остальным болельщикам нужно будет покупать билеты, продажа которых стартовала сегодня. В клубе напомнили, что для посещения кубкового матча "Урал" – "Ростов" цифровая Карта болельщика (Fan ID) не нужна.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас уральцы проводят сборы в ОАЭ, где сыграют ряд товарищеских матчей.