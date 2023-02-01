В Прикамье предприятия ВПК нарастили объемы гособоронзаказа на 70%

Предприятия военно-промышленного комплекса Пермского края нарастили объемы гособоронзаказа на 70%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Такие данные во время встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным озвучил министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

"В прошлом году мы столкнулись с новыми вызовами, связанными с введением санкций. Наши предприятия достойно прошли испытания, удалось качественно и в сжатые сроки перестроить логистические цепочки. Благодаря ряду федеральных и региональных мер поддержки краевые предприятия также сумели адаптироваться к непростым условиям. Это подтверждают ключевые показатели отрасли – например, на 70% выросли объемы гособоронзаказа, они составляют 76 млрд руб. Предполагаю, что это направление будет только набирать обороты. Совместными усилиями занимаемся развитием Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь". Работаем как с якорными резидентами, так и привлекаем новых. Многое сделано и в рамках укрепления международного сотрудничества с дружественными нам странами, при этом важно начать адресное взаимодействие с новыми для нас государствами, в числе которых Индия и Турция", - заявил Чибисов.

В сентябре прошлого года в Пермском крае ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса переходит на круглосуточный режим работы. Так, часть производственных участков ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (дочерняя компания ПАО "Мотовилихинские заводы") переведена на работу в три смены. Аналогичная ситуация сложилась и на "Пермском пороховом заводе".