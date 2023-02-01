На Красной площади задержали американку с телёнком

Полиция задержала на Красной площади в Москве гражданку США с телёнком. 34-летняя Алисия Дэй выгуливала в центре столицы животное, купленное ею через сервис "Авито". Известно, что телёнка Дэй привезли в Реутов, где она проживает.

На девушку оформили административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Теперь американке грозит административный арест, штраф или обязательные работы, передают Telegram-каналы.

Дэй является известной эко-активисткой, выступающей против убоя животных на мясо. В позапрошлом году она жила с телёнком и поросенком в съемной квартире в украинском Днепре, в прошлом году – в Варшаве была замечена с бараном, в 2019 году спасла свинью на ферме в пригороде Лондона и забрала ее жить в маленькую квартирку в столице страны.