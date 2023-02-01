01 Февраля 2023
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Общество Украина
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Американская ЧВК "Моцарт", обучающая ВСУ, прекращает свою работу

Американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт", которая принимает участие в конфликте на Украине, прекращает свою работу. Об этом заявил руководитель компании Энди Милберн.

"Сегодня был последний день группы Моцарта", - написал он на своей странице в одной из соцсетей.

"Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности", - заявил Милберн.

При этом основатель ЧВК добавил, что хоть ЧВК "Моцарт" больше нет, "люди останутся" под новым названием.

Ранее ЧВК "Моцарт" попало в поле зрения западных СМИ из-за скандала внутри руководства кампании. Сообщалось, что финансовый директор ЧВК Эндрю Бейн обвинил руководителя частной кампании в незаконном присвоении, растрате и неверном переводе пожертвований, поступающих "Моцарту".

В декабре прошлого года журнал Newsweek со ссылкой на Милберна сообщил, что гостиницы на подконтрольной киевским властям территориях Донбасса отказываются принимать у себя бойцов воюющих на стороне Украины ЧВК "Моцарт", так как те якобы являются целями ЧВК "Вагнер".

В августе газета Le Monde сообщала, что ЧВК "Моцарт" обучает солдат Украины близ линии соприкосновения в Донбассе. В Пентагоне отрицают связь с компанией.

Теги: чвк моцарт, украина



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