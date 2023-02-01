Более двух тысячи га земли сельскохозяйственного назначения введено в эксплуатацию в Астраханской области

01 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Астраханская область
Фото: mcx.gov.ru

Более двух тысячи га земли сельскохозяйственного назначения введено в эксплуатацию в Астраханской области

Накануне на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным руководитель регионального управления Росимущества Дмитрий Шалгин сообщилчто с 2020 года в хозяйственный оборот на праве аренды для развития сельскохозяйственного производства в регионе было введено более 2170 га ранее не использовавшихся земель.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

При этом, по сравнению с периодом 2017-2019 годов количество вовлеченных гектаров выросло в восемь раз. В 2023 году запланировано введение в оборот ещё 1550 га земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области. 

«Прошу детализировать виды деятельности на предоставленных земельных участках. Важно понимать, насколько минсельхоз оценивает эффективность работы на них. Поскольку сегодня мы выполняем продовольственную программу, необходимо знать, что происходит на федеральных землях и какую продукцию мы на них выращиваем», – подчеркнул глава региона.

Территориальное управление Росимущества также принимает активное участие в цифровизации экономики. В 2022 году агентство запустило онлайн-сервис «Федеральное имущество онлайн», благодаря которому в онлайн-режиме можно подобрать свободные объекты недвижимого имущества. 

Теги: иготрь бабушкин, сельхозземли, росимущество, земельные участки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети