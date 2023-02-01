Более двух тысячи га земли сельскохозяйственного назначения введено в эксплуатацию в Астраханской области

Накануне на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным руководитель регионального управления Росимущества Дмитрий Шалгин сообщил, что с 2020 года в хозяйственный оборот на праве аренды для развития сельскохозяйственного производства в регионе было введено более 2170 га ранее не использовавшихся земель.

При этом, по сравнению с периодом 2017-2019 годов количество вовлеченных гектаров выросло в восемь раз. В 2023 году запланировано введение в оборот ещё 1550 га земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

«Прошу детализировать виды деятельности на предоставленных земельных участках. Важно понимать, насколько минсельхоз оценивает эффективность работы на них. Поскольку сегодня мы выполняем продовольственную программу, необходимо знать, что происходит на федеральных землях и какую продукцию мы на них выращиваем», – подчеркнул глава региона.

Территориальное управление Росимущества также принимает активное участие в цифровизации экономики. В 2022 году агентство запустило онлайн-сервис «Федеральное имущество онлайн», благодаря которому в онлайн-режиме можно подобрать свободные объекты недвижимого имущества.