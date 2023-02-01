СБУ провела обыски у Коломойского и Авакова

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели сегодня обыски дома у бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщают украинские СМИ.

Обыски у Коломойского, по неофициальным данным, могут быть связаны с расследованием махинаций в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта", пишет издание "Фокус". Это и растрата нефтепродуктов на 40 млрд гривен, и уклонение от уплаты таможенных платежей.

В прошлом году у Коломойского уже проводили обыски по делу о незаконном завладении имущества "Укрнафты" на сумму более 13 млрд гривен. А в ноябре 2022 года при силовой поддержке СБУ власти Украины национализировали долю Коломойского и его партнеров в компании.

Обыски у Авакова, по его же словам, были связаны, вероятно, с недавним падением вертолета в Броваврах – в катастрофе погиб министр внутренних дел страны Денис Монастырский. "Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели [обыск], хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", - цитирует Авакова издание "Страна".