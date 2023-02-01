Рашкин не смог добиться отмены наказания за убийство лося

Сегодня в Саратове первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина, наказанного за убийство лося, на свой приговор, и не нашел оснований для ее удовлетворения.

По данным пресс-службы инстанции, Рашкин, ссылаясь на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального законов, просил отменить обжалуемые судебные решения и прекратить производство по уголовному делу с назначением ему судебного штрафа. Изучив материалы дела, суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы, отмены или изменения вступивших в законную силу судебных решений в отношении Рашкина.

Напомним, по версии СК, осенью 2021 г. Рашкин убил лося в Саратовской области. Следствие считало что депутат действовал умышленно, и был в курсе, что не имеет права охотиться. Рашкин утверждал, что не знал об отсутствии лицензии, а также говорил, что принял лося за кабана. В итоге суд наказал политика тремя годами условно, а Саратовский областной суд оставил приговор без изменений. В конце 2022 г. Рашкин заявил, что "завязал" с охотой после судебных разбирательств по делу о браконьерстве - продал оружие и остался без лицензии на его хранение.