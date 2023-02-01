В Челябинске директора МУПа осудят за взятку

В Челябинске направлено в суд уголовное дело директора МУП "Коммет", обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый в июле 2022 г. получил от руководителя коммерческой организации 100 тыс. рублей, которые являлись частью из ранее оговоренной суммы взятки 2,3 млн рублей, за совершение действий, входящих в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора.

Имущество обвиняемого стоимостью более 28 млн рублей арестовано.