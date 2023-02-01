Артемовск находится в оперативном окружении – власти ДНР

Город Артемовск (Бахмут) находится в оперативном окружении, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24". "Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск", — приводит его слова РИА Новости. По словам Гагина, эта дорога остается последним путем для снабжения украинской группировки.

"Частично она (трасса. — прим. ред.) уже контролируется, по ней уже наносились удары — по колоннам противника, которые везли снабжение. Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят", — добавил он.