01 Февраля 2023
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Армия и ВПК
Фото: РИА Новости

Артемовск находится в оперативном окружении – власти ДНР

Город Артемовск (Бахмут) находится в оперативном окружении, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24". "Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск", — приводит его слова РИА Новости. По словам Гагина, эта дорога остается последним путем для снабжения украинской группировки.

"Частично она (трасса. — прим. ред.) уже контролируется, по ней уже наносились удары — по колоннам противника, которые везли снабжение. Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят", — добавил он.

Теги: артемовск, окружение, днр



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Развитие сюжета:

Ранее 01.02.2023 11:30 Мск Артемовск в оперативном окружении - Залужный снова предлагает отвод войск


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