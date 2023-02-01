В Тазовском районе полицейский упал в скоростной проем для пожарных

В Тазовском районе участковый уполномоченный полиции попал в реанимацию после посещения пожарной части. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО, по факту инцидента проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 30 января 2023 года полицейский в пожарной части села Гыда упал в скоростной проем, который пожарные используют во время срочного вызова. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Telegram-канал "Новости Ямала" сообщает, что правоохранителей было двое. В пожарную часть они прибыли с рабочим визитом. Проходя по коридору здания второго этажа, начальник пожарной части указал правоохранителям на двери, ведущие к спусковому столбу, оборудованному табличкой "Осторожно" и предупредил, что пользоваться "шестом" могут только сотрудники ведомства, после чего все продолжили движение. Через некоторое время огнеборец заметил, что страж порядка пропал из виду.

По неизвестным причинам мужчина упал с высоты в месте установки спускового столба и получил множественные травмы. Спасатели экстренно оказали необходимую помощь пострадавшему и доставили его в больницу села Гыда. Позже ямалец был вертолетом экстренно отправлен в Новый Уренгой.

Полицейского прооперировали. Сейчас он находится в реанимации. Состояние стабильное.