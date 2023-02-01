Артемовск в оперативном окружении - Залужный снова предлагает отвод войск

Артемовск находится в оперативном окружении, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск", — сказал он.

По его словам, эта дорога остается последним путем для снабжения украинской группировки. По ней уже наносились удары, когда боевикам доставлялось снабжение. И ее могут скоро взять под контроль.

Пушилин еще в ноябре говорил, что Артемовск близок в оперативному окружению. В январе он сказал это снова.

Украинский телеграм-канал "Резидент" пишет, что главком ВСУ Валерий Залужный снова предложил главе режима Владимиру Зеленскому поэтапный отвод войск из Артемовска, чтобы сохранить в первую очередь технику. Есть угроза взятия российскими войсками под контроль всех дорог в город и тогда плановый отвод может стать невозможным.

Правда, по сообщениям, Залужный уже давно предлагает оставить Артемовск, но украинская группировка пока удерживает контроль над городом. Зеленский принципиально против любого оставления городов и требует воевать до последнего.