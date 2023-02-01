01 Февраля 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

"Сенатора Цекова сегодня занесло": СФ со скандалом одобрил законопроект о декларациях депутатов

Совет Федерации со скандалом одобрил уже и без того очень громкий законопроект, разрешающий депутатам не публиковать подробный отчет о доходах и имуществе.

Правда, скандал вызвал потенциально коррупционный пункт законопроекта, а требование к председателям региональных парламентов. Теперь они должны будут отказаться от совмещения своей должности с любой другой профессиональной деятельностью. "Это не хобби, председатель парламента должен всего себя посвящать этой работе", - отметила спикер СФ Валентина Матвиенко.

За принятие законопроекта отказался голосовать сенатор от парламента Крыма Сергей Цеков. Он заметил, что в России осталось три председателя региональных парламентов, которые совмещают работу законодателя с другой деятельностью. Среди них – глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Цеков заявил, что принимаемый законопроект пролоббировали политические оппоненты Константинова из фракции КПРФ в Госдуме. Он долго нахваливал Константинова, припоминая все его заслуги, в том числе действия во время "крымской весны". Потом, правда, сенатор признался, что не по своей воле выступил со столь спорным заявлением, видимо, намекнув на желание непосредственно Константинова.

Аргументы Цекова приняты не были, Матвенко заявила, что Константинов тут "вообще не при чем". Она добавила, что сенатор Цеков дельный и хороший человек, но сейчас его "занесло". А законопроект все равно одобрили.  

Теги: сергей цеков, владимир константинов, совет федерации, валентина матвиенко



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