В Киево-Могилянской академии запретили даже говорить по-русски

В Киево-Могилянской академии всем запрещено говорить на русском языке даже между собой. Об этом заявил член набсовета академии и бывший киевский вице-премьер Геннадий Зубко.

Если запрет на преподавание введен очень давно, то теперь он касается и личного общения, в том числе студентов и административного персонала. Эта норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка, утвержденных накануне.

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит заявил, что никаких наказаний за употребление русского языка в стенах вуза не будет и никто не будет подслушивать разговоры студентов. Смысл запрета в том, чтобы "изменять внутреннюю корпоративную культуру".

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, который, вероятно, является новым "пророссийским" проектом режима, раскритиковал запрет русского языка. Он резонно отметил, что запрет прямо нарушает десятую статью местной конституции и разные европейские нормы.

Блогер Анатолий Шарий не удивляется.

"Они всегда были конченными. Но я думаю, скоро может докатиться до метро и трамваев", - написал он.

Киево-Могилянская академия еще с 1990-х имеет на Украине репутацию рассадника национализма.