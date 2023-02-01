01 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Организаторы "Атмофеста" рассказали, чем екатеринбуржцы смогут заняться на фестивале

Организаторы "Атмофеста"-2023 представили расширенную программу фестиваля, подробнее рассказав, чем жители и гости Екатеринбурга смогут занять себя и своих детей. Помимо мероприятий во время 10 дней выставки, уральцы могут помочь с оформлением садов на центральной площади города перед открытием.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организаторов, юбилейный V фестиваль "Атмофест" пройдет с 11 по 20 августа 2023 года. Темой выбрана "Связь времен", которая покажет этапы становления Екатеринбурга. В связи с этим, до июля оргкомитет принимает от горожан сведения о сохранившихся старинных предметах уличного благоустройства. В их число входят советские лавочки с медвежатами или фигурные бетонные чашки. Все эти предметы, с разрешения владельцев, будут отобраны дизайнерами и использованы для создания садов. После организаторы фестиваля вернут все позаимствованное обратно.

Что касается программы, гости и жители уральской столицы смогут окунуться в значимые исторические события города и даже принять в них участие. Посетителям предложат примерить на себя образ крепостных жителей и сделать первый паровоз. Другие смогут ощутить на себе вольный дух уральского народа на восстании Емельяна Пугачева. Гости помладше также не останутся в стороне - их научат "мыть золото", как это делали на Урале в XIX веке. Дети также смогут стать камнерезами и создать искусные работы из уральского камня.

"Горожане узнают про "окно в Азию", которое "прорубил" Петр I в 1720-х годах, и про уральский водный путь, соединяющий семь морей. Но и это еще не все - на фестивальной площадке можно будет заглянуть в будущее — в Екатеринбург 2030 года. Так гости мероприятия увидят воплощение современных тенденций устойчивых городов и зеленое здоровое будущее города для людей", — рассказали в пресс-службе.

Все мероприятия, как и в прошлом году, будут бесплатными и для посетителей всех возрастов. Помимо садов, гостей ждут театральные постановки, музыкальные вечера, экскурсии и даже VR-путешествия по городу с момента его основания до сегодняшнего дня. В зоне фуд-корта будут подавать блюда традиционной уральской кухни, а всем неравнодушным предложат оставить свои саженцы или приобрести растения питомников для передачи в детские дома города.

По завершению "Атмофеста" все растения фестивальной площадки будут переданы на озеленение Екатеринбурга. По решению оргкомитета, в 2023 году их используют для реконструкции сквера на улице Титова Чкаловского района.

Теги: Атмофест, Екатеринбург, фестиваль, программа



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