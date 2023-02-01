Силовики установили личности пятерых погибших, найденных в частном доме на Урале

Силовики раскрыли новые подробности трагедии на Среднем Урале, где в частном доме были обнаружены тела нескольких человек. Личности всех погибших установлены.

Напомним, поздним вечером 31 января в правоохранительные органы Нижнесергинского района поступил сигнал, что в частном жилом доме по улице Крупской в поселке Дружинино лежат пять безжизненных тел. Силовики срочно выехали на место, информация подтвердилась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, погибшими оказались две женщины в возрасте 38 и 39 лет, а также трое мужчин возрастом от 39 до 44 лет. Четверо из них являлись жителями поселка Дружинино, а один – города Ревды.

"В ходе допроса врачей "скорой помощи" установлено, что на момент их прибытия в жилище чувствовался угарный запах, затрудняющий дыхание. При осмотре дома установлено, что его отопление осуществлялось посредством печи, которая на момент осмотра была теплой, а заслонка дымохода находилась в закрытом положении. Печь в доме топилась каменным углем", - рассказали в Следственном комитете.

Как добавил пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых, частный дом, в котором произошла трагедия, был сдан в аренду.

"Личности всех погибших сотрудники полиции уже установили: это арендатор дома, гражданин Ландышев 1980 года рождения (официально не трудоустроен), его супруга 1984 года рождения (не работавшая), и трое их знакомых: гражданин Тимирзянов 1978 года рождения (слесарь РЖД), гражданин Чюняев 1983 года рождения и гражданка Соловьева 1983 года рождения, также не работавшая", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, приоритетной версией гибели людей остается отравление углекислым газом из-за преждевременно закрытой задвижки домовой печи.

"При осмотре жилища сыщики не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Зато нашли ряд предметов, которые могут характеризовать жильцов: несколько стеклянных емкостей из-под спиртного, растворителя, шприц и другие подозрительные вещи", - уточнил представитель МВД.

Расследование всех обстоятельств инцидента продолжается. Сейчас по делу допрашиваются свидетели, а тела умерших направлены на экспертизу для установления давности и точной причины смерти.