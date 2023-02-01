Силовики установили личности пятерых погибших, найденных в частном доме на Урале

01 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Силовики установили личности пятерых погибших, найденных в частном доме на Урале

Силовики раскрыли новые подробности трагедии на Среднем Урале, где в частном доме были обнаружены тела нескольких человек. Личности всех погибших установлены.

Напомним, поздним вечером 31 января в правоохранительные органы Нижнесергинского района поступил сигнал, что в частном жилом доме по улице Крупской в поселке Дружинино лежат пять безжизненных тел. Силовики срочно выехали на место, информация подтвердилась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, погибшими оказались две женщины в возрасте 38 и 39 лет, а также трое мужчин возрастом от 39 до 44 лет. Четверо из них являлись жителями поселка Дружинино, а один – города Ревды.

"В ходе допроса врачей "скорой помощи" установлено, что на момент их прибытия в жилище чувствовался угарный запах, затрудняющий дыхание. При осмотре дома установлено, что его отопление осуществлялось посредством печи, которая на момент осмотра была теплой, а заслонка дымохода находилась в закрытом положении. Печь в доме топилась каменным углем", - рассказали в Следственном комитете.

Как добавил пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых, частный дом, в котором произошла трагедия, был сдан в аренду.

"Личности всех погибших сотрудники полиции уже установили: это арендатор дома, гражданин Ландышев 1980 года рождения (официально не трудоустроен), его супруга 1984 года рождения (не работавшая), и трое их знакомых: гражданин Тимирзянов 1978 года рождения (слесарь РЖД), гражданин Чюняев 1983 года рождения и гражданка Соловьева 1983 года рождения, также не работавшая", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, приоритетной версией гибели людей остается отравление углекислым газом из-за преждевременно закрытой задвижки домовой печи.

"При осмотре жилища сыщики не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Зато нашли ряд предметов, которые могут характеризовать жильцов: несколько стеклянных емкостей из-под спиртного, растворителя, шприц и другие подозрительные вещи", - уточнил представитель МВД.

Расследование всех обстоятельств инцидента продолжается. Сейчас по делу допрашиваются свидетели, а тела умерших направлены на экспертизу для установления давности и точной причины смерти.

Теги: дом, погибшие, газ, полиция, СК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2023 07:40 Мск В частном доме на Среднем Урале нашли тела пяти человек


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети