01 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters/Benoit Tessier

СМИ: Во Франции в протестах против повышения пенсионного возраста участвовали 2,8 млн человек

Во Франции около 2,8 млн человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста. Об этом заявили в профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Только в Париже протестовали порядка 500 тыс. человек, хотя власти сообщили о 87 тыс.

Власти намерены повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Будто бы это позволит сэкономить и выйти на безубыточность к 2027 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита пенсионного фонда, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро. Профсоюзы же утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность пенсионной системы, такие как увеличенное налогообложение сверхбогатых или увеличение взносов работодателей.

В протестах 19 января участовали 2 млн французов, но власти сообщили лишь об 1,1 млн, считают в профсоюзе. Крупнейшие французские профсоюзы заявили о намерении продолжать борьбу против повышения пенсионного возраста и призвали к новым акциям протеста 7 и 11 февраля.

Повышение пенсионного возраста является политикой МВФ и во многом обусловлено старением населения из-за падающей рождаемости. Сейчас медианный возраст населения страны составляет 42 года, а к 2030 году, по среднему варианту прогноза ООН, увеличится до 43,5 лет.

Теги: Франция, протесты, пенсионный возраст



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