01 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Тюменской области ввели новые льготные условия для строительства центров обработки данных

В Тюменской области ввели новые льготные условия для строительства центров обработки данных, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, с декабря прошлого года для масштабных инвестпроектов, предусматривающих организацию работы центра обработки данных, в регионе предъявляются пониженные требования к количеству создаваемых рабочих мест — от семи человек. Кроме того, для таких инвесторов может быть снижен размер арендной платы за земельный участок и иное государственное имущество.

Снижение стоимости арендной платы до конца 2024 года может составить 50%.

Для телекоммуникационных компаний, работающих в регионе, в два раза снижены ставки по налогу на имущество и земельному налогу.

Кроме того, предусмотрена возможность использования налогового вычета по налогу на прибыль.

Информация обо всех мерах поддержки для компаний в сфере информатизации и связи содержится на ИТ-навигаторе - это проект, с помощью которого можно определить подходящие варианты поддержки, в том числе и федерального уровня, из перечня доступных для получения. Сервис полезен как ИТ-компаниям, так и организациям иных сфер, внедряющих в свою деятельность цифровые технологии. Сопровождение инвестиционных проектов организовано в регионе по принципу "одного окна".

Теги: арендная плата, льготы, центры обработки данных



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