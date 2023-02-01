В Тюменской области ввели новые льготные условия для строительства центров обработки данных

В Тюменской области ввели новые льготные условия для строительства центров обработки данных, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, с декабря прошлого года для масштабных инвестпроектов, предусматривающих организацию работы центра обработки данных, в регионе предъявляются пониженные требования к количеству создаваемых рабочих мест — от семи человек. Кроме того, для таких инвесторов может быть снижен размер арендной платы за земельный участок и иное государственное имущество.

Снижение стоимости арендной платы до конца 2024 года может составить 50%.

Для телекоммуникационных компаний, работающих в регионе, в два раза снижены ставки по налогу на имущество и земельному налогу.

Кроме того, предусмотрена возможность использования налогового вычета по налогу на прибыль.

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