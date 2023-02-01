Власти признали неэффективность закона о госзакупках: "Те, кто воровал – они и в рамках 44-го закона находят пути"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на 44-й федеральный закон, регулирующий госзакупки. Он предусматривает проведение конкурсных процедур при выборе подрядчиков.

"Надо наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства. Закон принимался как антикоррупционный. Но те, кто воровал, кто нечистоплотно себя вел – они и в рамках 44-го закона находят пути, а добросовестные подрядчики страдают, приходится им потом асфальт. Надо до завершения СВО наложить мораторий на 44-й закон. Нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю федеральную машину освоения бюджетных денег", - заявила Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Она распорядилась в течение недели подготовить соответствующее обращение в правительство.