01 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: rsp-m.ru

ФСБ задержала троицу, причастную к терактам на СвЖД по указу Украины

Сотрудники ФСБ задержали трех человек, причастных к терактам на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство, троица действовала по заданию украинских радикалов.

"Федеральной службой безопасности РФ задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов", - сообщили в спецслужбе.

При обыске места жилья задержанных, были изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО "РЖД" - Свердловская железная дорога".

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ст. 205 (Террористический акт) и 205.1 (Содействие террористической деятельности УК РФ. Задержанным грозит от 12 лет до пожизненного заключения. Личности задержанных не раскрываются.

Теги: теракт, ФСБ, СвЖД



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