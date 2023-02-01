Энциклопедия "Руниверсалис" сообщила о краже статей "Википедией"

В русскоязычную версию "Википедии" ее администраторы переносят статьи из российской энциклопедии "Руниверсалис", не указывая даже источника. Об этом сообщается в телеграм-канале "Руниверсалис".

Ранее "Википедия" объявила "Руниверсалис" "враждебным ресурсом", но теперь не гнушается "тырить" у нее "статьи", подчеркивают в российской энциклопедии.

"И не то чтобы нам жалко, вовсе нет. Ведь, профессия курьера, доставляющего продукт до адресата, тоже очень важна. Потому доставке статей, написанных авторами Руниверсалис, до читателей мы не препятствуем. Но когда курьер перед вручением посылки адресату усердно затирает и замазывает на ней всю информацию об отправителе (или того хлеще — заявляет отправителем себя), то это довольно сомнительная деятельность", - говорится в сообщении энциклопедии.

Показательно, что "Википедия", заявляющая своей целью свободное распространение знаний, объявляет враждебным и опасным проект "Руниверсалис", преследующий ту же самую цель, поражаются администраторы российского ресурса.

Зампредседателя Госдумы по информационной политике Антон Горелкин обратил внимание на этот факт и напомнил, что сам "Руниверсалис" всегда помечает заимствованные материалы специальным значком и не скрывает, что берет статьи в том числе у "Википедии".

"А вот русскоязычной "Википедии" признать заимствование стыдно, ведь совсем недавно она объявила "Руниверсалис" угрозой, а его редакторов – врагами", - написал он.

Количество статей в "Руниверсалис" уже почти достигло 1,5 млн, хотя еще осенью их было лишь 100 тыс. Для сравнения: в русскоязычной "Википедии" почти 1,9 млн статей, то есть по количеству статей почти достигнуто равенство.

"Руниверсалис" постепенно растет в выдаче не только "Яндекса", но и зарубежных поисковых систем, подчеркивает Горелкин. Развивается и портал "Большая Российская энциклопедия", который является более академичным и больше напоминает традиционную бумажную энциклопедию.

"Википедия" является оружием антироссийской пропаганды, говорят многие политики и эксперты. В прошлом году Роскомнадзор заявил, что портал продвигает "исключительно антироссийскую интерпретацию событий". В ноябре 2019 года президент Владимир Путин высказался за создание аналога американской "Википедии", которая не искажала бы информацию.