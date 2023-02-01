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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Найденный мертвым в полицейском авто тагильчанин был программистом

Задержанный мужчина, найденный мертвым в полицейском автомобиле в Нижнем Тагиле, оказался программистом.
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Ранее сообщалось, что 29 января у отделения полиции №17 скончался задержанный: у него был сломан шейный позвонок. Якобы силовики затащили его в отсек для задержанных служебного "УАЗика" "вверх ногами" и повредили ему шею, а когда вытащили из автомобиля, он уже не дышал.

Как пишет сегодня Telegram-канал Baza, полицию вызвал охранник психиатрической больницы. По его версии, мужчина был сильно пьян и неадекватен, ругался матом и хотел пройти внутрь, чтобы проведать своего друга. Прибывшие сотрудники ППС задержали 44-летнего тагильчанина.

По данным канала, силовики пытались реанимировать мужчину и вызвали "скорую", но было уже поздно: приехавшие медики констатировали смерть. После гибели уральца начальство полицейских заявило, что он отсидел за грабеж, но жена погибшего утверждает, что это было больше 20 лет назад. С тех пор он занимался ремонтом квартир, а недавно увлекся программированием, конструировал сайты и даже в составе команды айтишников хотел создать маркетплейс.

По информации Baza, на полицейских (лейтенанта, старшего сержанта и сержанта), задерживавших мужчину, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Напомним, ранее в свердловском ГУ МВД рассказали свою версию случившегося.

Теги: задержанный, смерть, программист, дело, Нижний Тагил



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