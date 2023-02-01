Сбил пешехода и спрятал тело в лесу. В суд Алапаевска отправили дело о резонансном ДТП

В Алапаевский городской суд направлено дело о резонансном ДТП. Водителя "Тойота Карина ЕД" обвиняют в том, что он насмерть сбил пешехода, а вместо оказания помощи, спрятал тело в лесополосе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 11 августа прошлого года с 2.40 по 3.44 ночи. Обвиняемый 1992 г.р. ехал по дороге Алапаевского района "подъезд к пос. Курорт Самоцвет" со скоростью около 80 км/час. Водитель проявил небрежность, не учел состояние дороги и темное время суток, превысив скорость. В результате он выехал на встречную полосу, где на расстоянии 4,8 м от правого края проезжей части допустил наезд на пешехода, двигавшегося в попутном ему направлении.

Пешеход скончался на месте от сочетанной травмы головы, туловища и конечностей. Однако, вместо того, чтобы вызвать "скорую" или самому оказать первую помощь, обвиняемый решил избежать привлечения к ответственности и перенес тело погибшего на 27 м. вглубь лесополосы. После этого водитель уехал с места ДТП.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд для рассмотрения по существу.