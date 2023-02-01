Церковь делит с народом тяготы сложного времени - Путин

Путин считает, что Русская православная церковь "духовно поддерживает наших воинов". Об этом говорится в телеграмме президента России в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава государства поздравил предстоятеля РПЦ с 14-й годовщиной интронизации (возведения в сан патриарха).

"И сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остаётся со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодёжи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", - говорится в телеграмме Путина.