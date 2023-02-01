01 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Церковь делит с народом тяготы сложного времени - Путин

Путин считает, что Русская православная церковь "духовно поддерживает наших воинов". Об этом говорится в телеграмме президента России в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава государства поздравил предстоятеля РПЦ с 14-й годовщиной интронизации (возведения в сан патриарха).

"И сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остаётся со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодёжи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", - говорится в телеграмме Путина.

Теги: патриарх кирилл, владимир путин, рпц



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Ранее 01.02.2023 08:15 Мск Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с 14-ой годовщиной интронизации


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