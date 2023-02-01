01 Февраля 2023
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве освобождены от наказания подрядчики возведения нижегородского оборонного завода

Пресненский райсуд Москвы вынес приговор по делу Сергея Дегтярева, его дочери Евгении и Вадима Митрякова, которым вменяли хищение 255 млн руб. при строительстве объектов нижегородского оборонного "Завода имени 70-летия Победы", который производит элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и "Витязь", а также радиолокационные комплексы.
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Как установил суд, обвиняемые – собственники и директор ООО "ВИП-Стройинжиниринг" – направили часть средств со стройки завода на другие проблемные объекты, где также работала их компания, в том числе космодром "Восточный", пишет "Ъ". В итоге фигуранты, признанные виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, были освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности. Военный заказчик так и не смог получить 677 млн руб. за сорванное строительство завода, поскольку отправил бумаги по ошибочному адресу, а судебные приставы потеряли исполнительный лист.

При вынесении приговора обвинение Сергею Дегтяреву, Евгении Дегтяревой и Вадиму Митрякову было переквалифицировано на ч 3. ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, в старой редакции кодекса"). По совокупности эпизодов трем фигурантам назначили сроки от трех до трех с половиной лет лишения свободы, а затем суд освободил их от наказания в связи с истечением сроков давности. Фигуранты просили оправдания, защита пока не знает, будет ли обжалован приговор.

Теги: Сергей Дегтярев, Евгения Дегтярева, Вадим Митряков, ВИП-Стройинжиниринг, приговор



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