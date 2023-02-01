В Челябинской области суд рассмотрит уголовное дело экс-замминистра здравоохранения

Центральный районный суд назначил на 2 февраля рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, с марта 2020 года по июль 2020 года обвиняемый обеспечил победу при закупке конкретным коммерческим организациям и организовал подписание четырех контрактов на поставку в медицинские учреждения компьютерных томографов на сумму 191 млн рублей. Оборудование было оплачено по завышенной стоимости на общую сумму более 82 млн рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении директора компании "Медсервис-регион", обвиняемой в мошенничестве при закупке медицинского оборудования и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, расследуется следственным органом.